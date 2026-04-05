00:29, 6 апреля 2026

Познер оценил значение Овечкина для российского спорта

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Журналист Владимир Познер оценил значение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина для российского спорта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Познер обратил внимание на то, что Овечкин всю карьеру выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а не в России, и от этого напрямую зависит уровень его влияния. По мнению телеведущего, для того чтобы спортсмен стал широким национальным символом и «двигателем» спорта в стране, он чаще всего должен играть именно на родине. Он заявил, что Овечкин популярнее в США.

1 апреля Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Теперь их отделяет девять шайб. В апреле 2025-го россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он играет за команду с 2005 года.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Сбежавший из России после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат ответил на обвинение

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Все новости
