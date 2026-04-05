Познер оценил значение Овечкина для российского спорта

Журналист Познер заявил, что хоккеист Овечкин популярнее в США, чем в России

Журналист Владимир Познер оценил значение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина для российского спорта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Познер обратил внимание на то, что Овечкин всю карьеру выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а не в России, и от этого напрямую зависит уровень его влияния. По мнению телеведущего, для того чтобы спортсмен стал широким национальным символом и «двигателем» спорта в стране, он чаще всего должен играть именно на родине. Он заявил, что Овечкин популярнее в США.

1 апреля Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Теперь их отделяет девять шайб. В апреле 2025-го россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он играет за команду с 2005 года.