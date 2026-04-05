16:06, 5 апреля 2026

Россиянам раскрыли порядок действий при укусе клеща

Терапевт Каландия: При укусе клеща важно действовать быстро, но без паники
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mshst / Shutterstock / Fotodom  

При укусе клеща важно действовать быстро, но без паники, посоветовал терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия. Порядок действий в этой ситуации он раскрыл россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, в первую очередь необходимо аккуратно удалить клеща. Лучше всего с помощью специального пинцета или нити захватить его как можно ближе к коже. Клеща следует извлекать медленно, без резких движений и сдавливания, чтобы минимизировать риск попадания инфекции в кровь. Если такой возможности нет, специалист рекомендовал как можно скорее обратиться в ближайшую больницу.

«После удаления место укуса нужно обработать антисептиком — подойдут хлоргексидин, спирт или йод. Важно не пытаться заливать клеща маслом или другими жидкостями до удаления — это может спровоцировать выброс возбудителей инфекции», — предупредил Каландия.

Материалы по теме:
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Врач добавил, что самого клеща по возможности стоит сохранить (например, поместить в чистый контейнер) и передать в лабораторию для исследования на инфекции. Это поможет своевременно определить необходимость профилактического лечения. Кроме того, доктор рекомендовал обратиться к инфекционисту, даже если симптомов нет.

По словам терапевта, важно также внимательно наблюдать за состоянием в течение нескольких недель после укуса. Нужно срочно обратиться к врачу, если у человека повысилась температура, появилась головная боль или характерное покраснение в месте укуса.

«Главное правило — не игнорировать укус клеща, даже если он кажется безобидным: своевременные и правильные действия позволяют значительно снизить риски для здоровья», — заверил Каландия.

23 марта в Московской области проснулись клещи. Первый в 2026 году случай укуса был зафиксирован в Сергиевом Посаде.

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Тигр растерзал и сожрал пожилого мужчину

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    В США раскрыли причины задержания самых опасных украинцев

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Все новости
