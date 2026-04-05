Россиянам раскрыли порядок действий при укусе клеща

Терапевт Каландия: При укусе клеща важно действовать быстро, но без паники

При укусе клеща важно действовать быстро, но без паники, посоветовал терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия. Порядок действий в этой ситуации он раскрыл россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, в первую очередь необходимо аккуратно удалить клеща. Лучше всего с помощью специального пинцета или нити захватить его как можно ближе к коже. Клеща следует извлекать медленно, без резких движений и сдавливания, чтобы минимизировать риск попадания инфекции в кровь. Если такой возможности нет, специалист рекомендовал как можно скорее обратиться в ближайшую больницу.

«После удаления место укуса нужно обработать антисептиком — подойдут хлоргексидин, спирт или йод. Важно не пытаться заливать клеща маслом или другими жидкостями до удаления — это может спровоцировать выброс возбудителей инфекции», — предупредил Каландия.

Врач добавил, что самого клеща по возможности стоит сохранить (например, поместить в чистый контейнер) и передать в лабораторию для исследования на инфекции. Это поможет своевременно определить необходимость профилактического лечения. Кроме того, доктор рекомендовал обратиться к инфекционисту, даже если симптомов нет.

По словам терапевта, важно также внимательно наблюдать за состоянием в течение нескольких недель после укуса. Нужно срочно обратиться к врачу, если у человека повысилась температура, появилась головная боль или характерное покраснение в месте укуса.

«Главное правило — не игнорировать укус клеща, даже если он кажется безобидным: своевременные и правильные действия позволяют значительно снизить риски для здоровья», — заверил Каландия.

23 марта в Московской области проснулись клещи. Первый в 2026 году случай укуса был зафиксирован в Сергиевом Посаде.