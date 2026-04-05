07:36, 5 апреля 2026Россия

Российский регион атаковали 17 украинских дронов

Губернатор Дрозденко: В Ленинградской области уничтожено 17 БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Над территорией Ленинградской области сбито 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в нескольких местах по территории Ленобласти. «Последствия уточняются. Информация по пострадавшим не поступала», — добавил глава региона.

В марте Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь дней подряд били по Ленобласти. Украинские военные неоднократно атаковали ключевые нефтеналивные порты России: Приморск и Усть-Луга.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали специально подставлять свои БПЛА под удар. Они оборудуют дроны зарядом направленного действия, так что, когда их сбивают, они поражают осколками российских военнослужащих и технику.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Тигр растерзал и сожрал пожилого мужчину

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    В США раскрыли причины задержания самых опасных украинцев

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

