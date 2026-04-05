Российский регион атаковали 17 украинских дронов

Губернатор Дрозденко: В Ленинградской области уничтожено 17 БПЛА

Над территорией Ленинградской области сбито 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в нескольких местах по территории Ленобласти. «Последствия уточняются. Информация по пострадавшим не поступала», — добавил глава региона.

В марте Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь дней подряд били по Ленобласти. Украинские военные неоднократно атаковали ключевые нефтеналивные порты России: Приморск и Усть-Луга.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали специально подставлять свои БПЛА под удар. Они оборудуют дроны зарядом направленного действия, так что, когда их сбивают, они поражают осколками российских военнослужащих и технику.