Стало известно о плане диверсий Дании в Гренландии

NI: Дания разработала план диверсий в Гренландии при вторжении США

Военные Дании разработали план диверсий для выведения из строя взлетно-посадочных полос аэродромов в Гренландии при возможной попытке захватить остров. Об этом написало издание National Interest.

Предполагается, что подобный план затруднил бы высадку большого количества войск. Известно, что разработки Дании не предполагают разгром военных США. Своим планом страна хотела лишить американских солдат легкого способа высадки, а также увеличить цену возможной военной операции для оказания психологического давления.

Ранее стало известно, что власти США добиваются большего военного присутствия в Гренландии. С таким заявлением выступила газета The New York Times (NYT).