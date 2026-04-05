Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 5 апреля 2026Мир

Стало известно о желании нескольких сотрудников «Росатома» остаться в Иране

Ольга Коровина

Фото: Vahid Salemi / AP

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о желании нескольких сотрудников компании остаться в Иране. Его слова передает ТАСС.

Выступая на полях чемпионата Atomskills в Екатеринбурге, Лихачев заявил, что часть персонала АЭС в иранском Бушере выразила готовность продолжить службу на объекте. «У нас есть ряд добровольцев, которые готовы остаться непосредственно в зоне боевых действий», — рассказал он.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС «Бушер» в четвертый раз с начала военных действий попала под обстрел. По ее данным, утром 4 апреля снаряд ударил в забор вблизи станции. Жертвой атаки стал охранник. Из-за обстрела началась эвакуация персонала, в результате которой были вывезены 198 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok