Стало известно о желании нескольких сотрудников «Росатома» остаться в Иране

Лихачев: Ряд сотрудников «Росатома» выразил желание остаться на АЭС в Иране

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о желании нескольких сотрудников компании остаться в Иране. Его слова передает ТАСС.

Выступая на полях чемпионата Atomskills в Екатеринбурге, Лихачев заявил, что часть персонала АЭС в иранском Бушере выразила готовность продолжить службу на объекте. «У нас есть ряд добровольцев, которые готовы остаться непосредственно в зоне боевых действий», — рассказал он.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС «Бушер» в четвертый раз с начала военных действий попала под обстрел. По ее данным, утром 4 апреля снаряд ударил в забор вблизи станции. Жертвой атаки стал охранник. Из-за обстрела началась эвакуация персонала, в результате которой были вывезены 198 человек.