«Радиостанция Судного дня» передала сигнал «тележка»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «тележка»

В воскресенье, 5 апреля, в 14:12 по московскому времени коротковолновая радиостанция УВБ-76, более известная как «жужжалка», или «радиостанция Судного дня», передала сообщение со словом «тележка». Записанный сигнал опубликован в Telegram-канале, отслеживающем ее передачи.

УВБ-76 вещает с 1976 года. Большую часть ее эфира занимают шумы и характерное жужжание, однако время от времени там транслируют закодированные сообщения, не несущие никакого смысла. Пользователи соцсетей привыкли связывать их с мировыми событиями, хотя никакой информации о связи станции с официальными структурами нет.

Каждое сообщение станции сопровождается буквами НЖТИ и несколькими наборами цифр. Основной текст может содержать как существующие в русском языке слова, так и только похожие на них, такие как «овалосток», «шлакобобр» или «кипропоем», однако однозначного смысла он не несет.

Нынешнее сообщение выделяется тем, что происходит на фоне замедления в России мессенджера Telegram, который в разговорной речи часто называют «телега» или «тележка».

Накануне, 4 апреля, основатель мессенджера Павел Дуров пообещал, что его команда будет противодействовать блокировкам, усложняя обнаружение трафика. По его словам, «вся нация мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения».