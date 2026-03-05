Реклама

«Радиостанция Судного дня» передала сообщения про неказистого жиротряса

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слова «неказистый» и «жиротряс»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Радиостанция УВБ-76 передала семь странных слов за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня ожила в 12:33 по московскому времени. В первой передаче прозвучало слово «серосбег». В 14:13 в эфире появилось слово «овалосток».

За ними последовали еще три сообщения в 15:09, 15:39 и 17:01: сначала появилось слово «шлакобобр», после него — «кипропоем», а затем — «вспыхивание». Вечером в эфире прозвучали еще два слова: «неказистый» и «жиротряс». Все слова звучали на радиочастоте УВБ-76 впервые.

Передачи появились на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. В частности, 2 марта мощный взрыв раздался на базе Великобритании «Акротири» на Кипре. Так Иран ответил на высказывание премьера Великобритании Кира Стармера о готовности поддержать США и Израиль. Кроме того, 5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что лично намерен принять участие в выборе нового лидера Ирана.

Материалы по теме:
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

