Трамп рассказал о трудностях в поисках второго летчика сбитого F-15

Трамп: Поиски сбитого в Иране летчика едва не сорвались из-за его религиозности

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию со сбитым сверхзвуковым истребителем F-15. Его слова приводит газета Axios.

Трамп рассказал о трудностях в поисках второго летчика в Иране и подчеркнул, что они едва не сорвались из-за его религиозности. «Им повезло», — сказал Трампа на фоне того, что истребитель сбили иранские военные из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Ранее Трамп объявил, что американским военным удалось спасти второго пилота F-15E, уничтоженного на этой неделе в Иране. По информации главы Белого дома, в спасательной операции участвовали десятки самолетов. Трамп уверял, что жертв в той операции не было.