Трамп устроил проверку НАТО

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что устроил проверку странам НАТО, когда призвал их принять участие в конфликте с Ираном. Его слова процитировала в соцсети X журналистка Рэйчел Скотт.
Глава Белого дома подчеркнул, что ему не нужна помощь союзников, ему нужно было проверить их реакцию.
«Они представляют из себя бумажного тигра, у них нет кораблей, ничего нет, и [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — заявил Трамп.
Ранее глава Белого дома признался, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников по альянсу в ходе военной операции против Ирана, и отметил, что, безусловно, рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.