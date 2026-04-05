Трамп устроил проверку НАТО

Трамп: США проверяли НАТО, призывая принять участие в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что устроил проверку странам НАТО, когда призвал их принять участие в конфликте с Ираном. Его слова процитировала в соцсети X журналистка Рэйчел Скотт.

Глава Белого дома подчеркнул, что ему не нужна помощь союзников, ему нужно было проверить их реакцию.

«Они представляют из себя бумажного тигра, у них нет кораблей, ничего нет, и [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома признался, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников по альянсу в ходе военной операции против Ирана, и отметил, что, безусловно, рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.

