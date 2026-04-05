Трамп устроил проверку НАТО

21:13, 5 апреля 2026

Трамп: США проверяли НАТО, призывая принять участие в конфликте с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что устроил проверку странам НАТО, когда призвал их принять участие в конфликте с Ираном. Его слова процитировала в соцсети X журналистка Рэйчел Скотт.

Глава Белого дома подчеркнул, что ему не нужна помощь союзников, ему нужно было проверить их реакцию.

«Они представляют из себя бумажного тигра, у них нет кораблей, ничего нет, и [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома признался, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников по альянсу в ходе военной операции против Ирана, и отметил, что, безусловно, рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

    Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

    В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Тигр растерзал и сожрал пожилого мужчину

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    Все новости
