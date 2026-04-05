Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 5 апреля 2026Мир

В Кремле высказались об уровне квалификации Каллас

Песков: Уровень квалификации Каллас не позволяет давать комментарии по истории
Майя Назарова

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Уровень квалификации главы евродипломатии Каи Каллас не позволяет ей давать комментарии по истории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС в воскресенье, 5 апреля.

До этого, 4 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вручение президентом Украины Владимиром Зеленским ордена княгини Ольги верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас является проявлением сатанизма из-за отношения обоих политиков к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее, 31 марта, Владимир Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги. Глава дипломатии ЕС отдельно поблагодарила политика за эту «великую честь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

    Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

    В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok