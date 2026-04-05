В Кремле высказались об уровне квалификации Каллас

Уровень квалификации главы евродипломатии Каи Каллас не позволяет ей давать комментарии по истории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС в воскресенье, 5 апреля.
До этого, 4 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вручение президентом Украины Владимиром Зеленским ордена княгини Ольги верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас является проявлением сатанизма из-за отношения обоих политиков к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.
Ранее, 31 марта, Владимир Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги. Глава дипломатии ЕС отдельно поблагодарила политика за эту «великую честь».