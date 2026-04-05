Глава парламента Крыма Константинов: Украину ждет невероятная катастрофа

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что от действий властей Украины страдают южные регионы этой страны. Своим видением ситуации он поделился в беседе с РИА Новости.

Население этих регионов, считает он, устало от произвола киевского режима и исторически и культурно тяготеет к России. «Весь юг Украины, от Николаева до Одессы, стонет от националистического ига», — сказал глава парламента Крыма.

Из-за действий киевских властей, продолжил Константинов, Украину может ждать «невероятного объема катастрофа». «Она стала расходным материалом в европейской политической игре, где коррупция команды Зеленского переплелась с интересами коррупционеров из Европы и глобальными интересами по ослаблению России», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем Patriot. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке может еще больше ослабить поддержку Киева со стороны США.