Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 5 апреля 2026

В молдавском школьном учебнике американские самолеты выдали за советские

Муравский: В учебнике в Молдавии самолеты США выдали за советские
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: U.S. Air Force

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский нашел в школьных учебниках страны подмену исторических фактов. Об этом он написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он обратил внимание на то, что на иллюстрации в молдавском школьном учебнике по истории для девятого класса американские бомбардировщики выдали за советские. Муравский показал иллюстрацию, на которой американский самолет бомбит румынские нефтепромыслы. В учебнике она подписана «Советские самолеты во время налета на Плоешты, 1 августа 1943 года». «Взяли конкретный исторический источник (фотографию с американским самолетом), отражающий исторический факт (бомбардировку румынских нефтепромыслов) и изменили подпись (представили, будто это советские самолеты)», — возмутился политик.

До этого в молдавских учебниках для 12-х классов «История румын» нашли героизацию нацизма. Министерство образования Молдавии отказалось изымать учебники, несмотря на требования еврейской общины.

Парламент Молдавии 2 апреля одобрил во втором и окончательном чтении проект денонсации Устава СНГ. Инициативу поддержали 60 депутатов, 27 парламентариев проголосовали против, 3 человека воздержались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

    Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

    В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok