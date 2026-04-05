Муравский: В учебнике в Молдавии самолеты США выдали за советские

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский нашел в школьных учебниках страны подмену исторических фактов. Об этом он написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он обратил внимание на то, что на иллюстрации в молдавском школьном учебнике по истории для девятого класса американские бомбардировщики выдали за советские. Муравский показал иллюстрацию, на которой американский самолет бомбит румынские нефтепромыслы. В учебнике она подписана «Советские самолеты во время налета на Плоешты, 1 августа 1943 года». «Взяли конкретный исторический источник (фотографию с американским самолетом), отражающий исторический факт (бомбардировку румынских нефтепромыслов) и изменили подпись (представили, будто это советские самолеты)», — возмутился политик.

До этого в молдавских учебниках для 12-х классов «История румын» нашли героизацию нацизма. Министерство образования Молдавии отказалось изымать учебники, несмотря на требования еврейской общины.

Парламент Молдавии 2 апреля одобрил во втором и окончательном чтении проект денонсации Устава СНГ. Инициативу поддержали 60 депутатов, 27 парламентариев проголосовали против, 3 человека воздержались.