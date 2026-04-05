09:51, 5 апреля 2026

В начале конфликта с Ираном увидели подарок Трампа Путину

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп, начав совместную с Израилем операцию против Ирана, ударил по Европе и преподнес подарок российскому лидеру Владимиру Путину, пишет The Atlantic.

В материале говорится, что для европейских друзей и союзников США война с Ираном обернулась тяжелейшим стратегическим ударом.

«Пока Россия и Украина ведут изнурительный конфликт на истощение, где выиграет тот, кто сможет продержаться дольше, иранская война помогает России (материально и психологически) и наносит ущерб Украине», — пишут авторы.

В статье отмечается, что, пока Москва получает неожиданный приток дополнительных средств от высоких цен на нефть, государства Персидского залива стремительно расходуют американские запасы ракет-перехватчиков, о которых мечтает президент Украины Владимир Зеленский.

Решение Трампа снять санкции с российской нефти вопреки возражениям Германии, Японии, Британии, Франции, Канады наглядно продемонстрировало, насколько мало Белый дом заботят желания Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. После этого американский лидер пообещал «устроить ад» Тегерану.

