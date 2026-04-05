«Время пошло». Трамп пообещал устроить ад Ирану через два дня и заявил об убийстве руководителей страны. Что ответил Тегеран?

Трамп пообещал Ирану устроить ад через 48 часов в случае непринятия условий США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего пообещал «устроить ад» Тегерану.

Время пошло — 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад. Слава Богу! Дональд Трамп президент США

Политик прокомментировал собственный 10-дневный ультиматум Ирану для заключения соглашения об урегулировании конфликта с США или разблокировке Ормузского пролива и заявил о пересмотре условий. При этом американский лидер не дал дополнительных пояснений, что именно он планирует сделать.

Трамп также на своей странице в социальной сети Truth Social выложил видео новых ударов по Тегерану и заявил об убийстве руководителей Ирана.

В результате этой масштабной атаки в Тегеране были ликвидированы многие иранские военные лидеры, которые плохо и неразумно управляли страной! Дональд Трамп президент США

Иран пригрозил открыть перед США и Израилем врата ада

Командующий центральным штабом Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что перед Соединенными Штатами и Израилем «откроются врата ада» в случае новых ударов по иранской инфраструктуре.

Мы и секунду не будем колебаться и развернем наши вооруженные силы для защиты прав нашего народа и национальных активов, поставив любого агрессора на место Али Абдоллахи командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия»

Абдоллахи добавил, что Тегеран готов к атаке любой используемой Соединенными Штатами и Израилем инфраструктуры в случае новых нападений.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан в своем послании американскому народу заявил, что Соединенные Штаты начали военные действия против Ирана из-за манипуляций Израиля. По его словам, очевидно, что «Израиль теперь намерен сражаться с Ираном до последнего американского солдата и последнего доллара американских налогоплательщиков».

На Западе назвали единственный способ для США победить Иран

Как пишет Strategic Culture, использование сухопутных войск является единственным способом «нанести военное поражение региональной или мировой державе». Отмечается, что Иран невозможно победить путем бомбардировок, а высадка сухопутных войск чревата неприемлемыми для США потерями.

Но исторические прецеденты не очень благоприятствуют потенциальным устремлениям США. За исключением некоторых совершенно особых случаев, в истории нет ни одной десантной операции, которая привела бы к победе Strategic Culture

При этом ранее иранский дипломатический источник заявил, что если Вашингтон решится на проведение наземной военной операции, заканчивать ее будет Тегеран.

По данным The Wall Street Journal, в случае начала наземной операции США Иран может существенно расширить географию атак, нацелив их на морские нефтяные платформы, электростанции и другую критически важную инфраструктуру.

По словам полковника американской армии в отставке Дугласа Макгрегора, Иран готов к тому, что США могут провести наземную операцию, но сам Вашингтон при этом недооценивает готовность Исламской Республики.