17:31, 5 апреля 2026Экономика

В России появится ГОСТ на антимоскитные сетки

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

В России разработают ГОСТ на антимоскитные сетки, который поможет защитить детей от выпадения из окон. Об этом в беседе с ТАСС рассказала председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Когда родители рассчитывают на то, что антимоскитная сетка не даст ребенку выпасть из окна, это может закончиться трагедией, предупредила Буцкая. Она обратила внимание на то, что некоторые виды таких сеток могут выдержать вес небольшого домашнего животного, однако не способны удержать от падения ребенка.

Сейчас в ГОСТах на оконные конструкции не прописаны нормативы размера информирующего знака, места и технологии его нанесения, продолжила она. По новому ГОСТу информацию о том, что нельзя открывать окно, если в комнате есть ребенок, будут наносить на сетки на видном месте, объяснила глава комитета. «И отдельно будет прилагаться информация о том, какие существуют фиксаторы для окон, блокираторы, чтобы каждый, кто покупает антимоскитную сетку, знал, что в комплекте к ней должен продаваться блокиратор открытия окна», — заключила Буцкая.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца и носовые платки. В нем говорится, что изделия должны выпускаться в рулонах или листах, иметь четырехугольную, круглую, овальную, фигурную формы с ровными или зубчатыми краями.

