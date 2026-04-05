В России предрекли США второй Афганистан в случае срыва наземной операции

Депутат Журавлев: Агрессия США сплотила Иран вокруг верховного руководителя

Президенту США Дональду Трампу необходимо заключать перемирие или ввязываться в наземную операцию, которая в случае проигрыша может обернуться для американцев вторым Афганистаном или Вьетнамом, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего он пообещал «устроить ад» Тегерану. При этом американский лидер не дал дополнительных пояснений, что именно он планирует сделать.

Депутат отметил, что Трамп уже трижды угрожал Ирану «адским огнем», однако все американские базы в регионе по-прежнему находятся под ежедневными массированными обстрелами. По его словам, практика показывает, что такими ударами можно обмениваться весьма длительное время и при этом критическая инфраструктура не будет нарушена.

Журавлев также напомнил, что расчет Пентагона был на внутреннее сопротивление в Иране, цветную революцию, которая бы свергла существующую власть. Однако, судя по всем опросам, американская агрессия только сплотила иранское общество вокруг верховного руководителя, подчеркнул депутат.

«Поэтому Трампу сейчас нужно либо и дальше изображать, будто он победил, и по-быстрому заключать перемирие, либо ввязываться-таки в наземную операцию. У второго варианта и риски несравнимо больше — если США получат второй Вьетнам или Афганистан, на политической карьере Трампа точно можно будет поставить крест», — сказал парламентарий.

Ранее командующий центральным штабом Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что перед Соединенными Штатами и Израилем «откроются врата ада» в случае новых ударов по иранской инфраструктуре.