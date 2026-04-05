Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:55, 5 апреля 2026

В рядах ВСУ зафиксировали острый дефицит связистов

Екатерина Щербакова
Фото: GLEB GARANICH / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острым дефицитом специалистов связи в Краснопольском районе Сумской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Нехватка связистов зафиксирована в недавно сформированной 50-й артиллерийской бригаде ВСУ. Из-за чего Киеву приходится привлекать к выполнению боевых задач из Полтавы молодых военнослужащих без опыта.

«На вакантные должности назначаются курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации. Не достигшие 20 лет юноши получают в подчинение до взвода». — добавили в силовых структурах.

Ранее стало известно о переброске украинских инженерных подразделений с запада Украины на границу с Россией, с целью дистанционного минирования и проведения атак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok