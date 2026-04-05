РИА Новости: ВСУ испытывают острый дефицит связистов в Краснопольском районе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острым дефицитом специалистов связи в Краснопольском районе Сумской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Нехватка связистов зафиксирована в недавно сформированной 50-й артиллерийской бригаде ВСУ. Из-за чего Киеву приходится привлекать к выполнению боевых задач из Полтавы молодых военнослужащих без опыта.

«На вакантные должности назначаются курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации. Не достигшие 20 лет юноши получают в подчинение до взвода». — добавили в силовых структурах.

Ранее стало известно о переброске украинских инженерных подразделений с запада Украины на границу с Россией, с целью дистанционного минирования и проведения атак.