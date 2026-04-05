За неделю до Пасхи православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Церковь вспоминает предание о том, как в этот день Иисус прибыл в Иерусалим под радостные приветствия людей. В России Вербное воскресенье входит в число наиболее популярных религиозных праздников — ежегодно с веточками вербы в храмы приходят около 30 процентов россиян. Как отметить Вербное воскресенье в 2026 году, что нужно знать об истории праздника и какие традиции принято соблюдать — в материале «Ленты.ру».

Дата

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье, Неделя ваий)— праздник с переходящей датой. Каждый год праздник отмечают за одну неделю до Пасхи, то есть он всегда приходится на воскресенье.

В 2026 году верующие отпразднуют Пасху 12 апреля, соответственно, Вербное воскресенье выпадает на 5 число.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Русская православная церковь широко отмечает Вход Господень в Иерусалим. Праздник относится к числу великих двунадесятых господских праздников.

Двунадесятые праздники в православии Двунадесятыми в православной традиции называют 12 важнейших после Пасхи праздников в церковном году. Они разделяются на Господские (в честь Христа) и Богородичные (в честь Девы Марии). Три двунадесятых праздника имеют переходящую дату, то есть зависят от Пасхи. 1. Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье — отмечается в воскресенье за неделю перед Пасхой. В 2026 году — 5 апреля.

2. Вознесение Господне — в четверг на сороковой день от Пасхи. В 2026 году — 21 мая.

3. Пятидесятница, или день Святой Троицы — в воскресенье на пятидесятый день от Пасхи. В 2026 году — 31 мая. Остальные великие праздники отмечаются в одну и ту же дату. 4. Рождество — 7 января.

5. Крещение Господне — 19 января.

6. Сретение Господне — 15 февраля.

7. Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля.

8. Преображение Господне — 19 августа.

9. Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.

10. Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября.

11. Воздвижение Креста Господня — 27 сентября.

12. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря.

Вербное воскресенье завершает шестую неделю Великого поста. После начинается Страстная неделя, которая напоминает о последних днях земной жизни Иисуса Христа и перенесенных им страданиях.

Суть праздника

События, которым посвящен праздник, подробно описаны в Евангелиях от Иоанна, Луки, Марка и Матфея. Происходили они за несколько дней до иудейской Пасхи, на празднование которой и направлялся Иисус.

Въезжал Спаситель в город скромно, на осле. Народ же, слышавший о чудесах Христовых и о недавнем воскрешении Лазаря, приветствовал Иисуса громко и радостно, бросая ему под ноги пальмовые ветви и свои одежды.

Вместе с тем неотступно за Христом следовали первосвященники и фарисеи, которых Иисус неоднократно обличал в лицемерии. Они, испугавшись чудес и растущего влияния Иисуса среди народа, задумали погубить его, отмечается в евангельских текстах.

Когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют Евангелие от Луки 19:36-40

В православной традиции большое внимание уделяется детали с молодым ослом, на котором в город въезжал Иисус. Как отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выбор такого простого «транспорта» являлся проявлением кротости Христа, а также его равнодушия к феномену славы. «Встречали Его почти как полководца, возвращающегося с победой, хотя Спаситель не вел себя как триумфатор, но смиренно, как простой паломник, ехал на осле, не проявляя никаких встречных чувств», — говорил в одной из проповедей патриарх.

Евангелие не оставляет сомнений в том, что Христос был равнодушен к проявлениям человеческого восторга, к человеческой славе. Наверное, не только потому, что знал: буквально через пять дней те же, кто кричит ему «Осанна!», будут с не меньшим энтузиазмом кричать: «Распни Его!» — но еще и потому, что человеческая слава — нечто скоропреходящее патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Значение сюжета о воскрешении Лазаря

История о том, как Христос воскресил Лазаря, важна в контексте Входа Господня в Иерусалим: она в какой-то мере предопределила трагические события, которые произошли с Иисусом после, — предательство Иуды, суд, распятие. Подробно об Иисусе и Лазаре рассказывается в главе 11 Евангелия от Иоанна.

Лазарь из Вифании и его семья были знакомы Иисусу Христу. Когда Спаситель странствовал со своими учениками, до него дошла весть, что Лазарь после долгой болезни скончался. Иисус решил идти в Вифанию, а когда прибыл туда, узнал, что Лазарь уже четыре дня как похоронен по старому иудейскому обычаю в пещере. Тогда Христос велел открыть гроб.

«Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из Иудеев, <...> видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него», — описывает события Евангелие.

История с Лазарем отличается от других сюжетов с чудом воскрешения, которые были до этого, поясняет в беседе с «Лентой.ру» руководитель миссионерского отдела Нижнетагильской епархии Алексей Бессонов. «Лазарь был уже четыре дня как мертв, фарисеи совершали обряд его погребения, Иисуса не было рядом ни в момент смерти, ни в момент похорон. Сказать, что Лазарь не был мертв, что он всего лишь спал, что воскрешение подстроили, уже было нельзя. Так демонстрируется большая сила Господа», — говорит священник.

Сила эта и напугала фарисеев и первосвященников. Как объясняется в Евангелии от Иоанна, именно после воскрешения Лазаря они «положили убить Иисуса».

Славу, которая воздавалась Спасителю как великому чудотворцу, воскресившему Лазаря, скоро сменили сомнения — в том, что Он действует силой Божией, или даже сомнения в Его чудодейственной силе. Сомнения эти были посеяны людьми, ибо Господь не давал никаких поводов усомниться в том, что Он воскресил Лазаря; но те, кто воспылал завистью и гневом, сделали все для того, чтобы народ отказался от признания Спасителя Победителем смерти патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Эти события христианской истории православные верующие вспоминают в праздник, известный как Лазарева суббота — он отмечается накануне Вербного воскресенья. В старину в народе даже ходила поговорка, которая свидетельствует о связи двух праздников: «Святой Лазарь за вербой лазил».

Символы праздника

Праздник Вход Господень в Иерусалим сопровождает множество образов, которые находят отражение в богослужениях, а также на иконах и картинах, посвященных евангельскому событию.

Осел

Иисус въехал в Иерусалим на молодом осленке, которого поручил ученикам взять неподалеку от въезда в город. Осел в религиозных толкованиях нередко противопоставляется боевому коню, на котором въезжал бы в город светский правитель. При этом, отмечается в Словаре библейских образов, осел все равно может ассоциироваться с царским достоинством едущего верхом.

Отметим, что Евангелие от Матфея рассказывает: в сюжете Входа Господня в Иерусалим был не только маленький осленок, на котором сидел Иисус, но и ослица. «Можно сказать, что ослица и молодой осел — это символы Ветхого и Нового завета. При этом интересная деталь — на многих иконах осленок изображен с улыбкой, он как бы радуется и думает, что дети и взрослые так торжественно встречают именно его», — обращает внимание Алексей Бессонов.

Вайи — ветви пальмы

В Иерусалиме путь Христа устилали ветвями пальмы. Отмечается, что так раньше приветствовали правителей, возвращавшихся с победоносных битв. В русской православной традиции подчеркивается: Христа на подступах к Иерусалиму тоже встречают как победителя зелеными ветвями. Только празднуется здесь победа не над вражескими войсками, а над смертью.

Верба

Веточки вербы несут в себе такой же смысл, как и пальмовые ветви. Распространен этот символ в основном в России. Пальмы в нашей стране не растут, а верба — первое дерево, которое распускается весной, как раз когда празднуется Вход Господень в Иерусалим.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Традиции

Церковные

Церковь традиционно празднует Вербное воскресенье большим богослужением. Начинается оно в субботу вечером со всенощного бдения, продолжается в воскресенье божественной литургией. Верующие в этот день слушают, кроме прочего, рассказ из Евангелия о вспоминаемых событиях.

Звучит и главный тропарь праздника «Общее воскресенье». В переводе в песнопении звучат такие слова: «В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, Тебе — Победителю смерти воззовем: “Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!”»

В храмах в праздничный день все украшено веточками пальмы или вербы. Служители одеваются в зеленое облачение, поскольку зеленый цвет воспринимается как символ жизни.

Верующие стараются в этот день причаститься перед предстоящей Страстной неделей. Освящают вербы в субботу во время вечернего богослужения, а кто не успел, делают это на службе в воскресенье утром.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народные

Вербные ритуалы

Главная народная традиция на Вербное воскресенье еще со времен крестьянской Руси — ритуально ударять пучками освященной вербы родных и близких. Били не из желания наказать, а, наоборот, чтобы осенить силой и здоровьем, защитить от несчастий и сглаза. По этому случаю всегда приговаривали:

«Будь здоров, как верба»;

«Верба хлест, бей до слез»;

«Не я бью, верба бьет»;

«Верба красна — бьет напрасно; верба бела — бьет за дело».

Были и другие ритуалы, связанные с вербой. Исследователь русских народных традиций Анна Некрылова пишет, что наши предки наделяли вербу животворящей силой. Отсюда пошел ритуал кормить испеченными хлебными шариками с вербой скот, чтобы животные были здоровы и плодовиты. Молодые женщины, мечтающие о ребенке, тоже могли съесть несколько почек освященной в церкви вербы.

Профессор Славяно-греко-латинской академии Сергий (Храмешин) в беседе с «Лентой.ру» добавляет, что в вербе народ видел символ Божьего благословения, а также благополучия. «Нередко ветви вербы хранили дома за иконами или в красном углу, ведь они символизировали Божью защиту и благословение. Могли и посадить веточку освященной вербы во дворе, чтобы дерево приносило благополучие», — отмечает эксперт.

Также была традиция, а в некоторых храмах есть и до сих пор, — посадить освященную вербу, напоминает Алексей Бессонов. После службы на праздник вербу ставили в воду, а когда она давала корешки, высаживали ее вдоль озер и прудов.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Вербные базары

Еще об одной интересной народной традиции — вербных базарах — напоминает в беседе с «Лентой.ру» профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина.

Базары под названием «Вербы» устраивались по случаю праздника на главных городских площадях. Это были шумные ярмарки, куда приходили и взрослые, и дети наполниться духом праздника и купить сладости, игрушки и другие товары.

Вербные базары, известные с XVI века, становились ярким городским явлением. Московские источники описывают великолепные торжества у Спасских ворот Кремля, где устраивались шествия с «вербным древом» — искусственным деревом, украшенным цветами, фруктами и свечами. Патриарх на осле, изображавшем евангельское животное, возглавлял торжественную процессию Надежда Капустина доктор экономических наук

Застолье

Одна из традиций на Вербное воскресенье — праздничная трапеза после службы. Здесь есть некоторые особенности в питании. Вербное воскресенье отмечается в Великий пост, когда верующие воздерживаются от скоромной пищи — молочных продуктов и пищи животного происхождения. По случаю праздника пост не отменяется, но даются послабления в питании — разрешены рыба, растительное масло и немного вина.

Наши предки в качестве праздничного угощения ставили на стол пироги из постного теста: с закрытой начинкой, тарты, калитки, рассказал «Ленте.ру» генеральный директор бренда «Тирольские» Игорь Григорьев. Можно последовать их примеру, собраться всей семьей и вместе приготовить к столу такое же угощение.

«Для приготовления постной выпечки важно адаптировать рецепт таким образом, чтобы яйца, сливочное масло и другие продукты животного происхождения не использовались. В качестве основы стоит взять цельнозерновую муку и растительное масло, а для начинки собрать сладкие фрукты или ягоды с кислинкой. Чтобы десерт получился упругим и воздушным, добавьте в тесто крахмал или манную крупу», — советует Игорь Григорьев.

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Приметы

Вообще Вербное воскресенье, как и большинство церковных праздников, для крестьян было тесно связано с основной их деятельностью — земледелием и скотоводством. Эта связь отражалась в присказках и приметах на погоду и будущий урожай.

«Народные приметы, связанные с праздником, отражали аграрный цикл: "Если верба распушилась — к теплу, если нет — к холодной весне". Земледельцы внимательно следили за погодой в Вербное воскресенье, прогнозируя будущий урожай», — отмечает Надежда Капустина.

«Первый раз скот в поле выгоняют вербою с вербного воскресенья».

«На вербной мороз — яровые хлеба хороши будут».

«Если вербная неделя ведряная (сухая и ясная), с утренниками, то яри хороши будут».

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Как стоит отметить праздник

Несмотря на то что в праздничный день для верующих пост смягчается, церковь не приветствует излишеств. Главное, что следует сделать верующему в Вербное воскресенье, — посетить храм. Во время службы нужно освятить веточки вербы.

После храма можно провести время в кругу семьи или близких людей, например собраться за праздничным обедом. Но помните — во время поста православным не дозволяется переедание и употребление алкоголя.

Чего нельзя делать

Как и в любой другой православный праздник, в Вербное воскресенье стоит отказаться от бытовых забот. Лучше отложить уборку, тяжелую работу, решение серьезных материальных вопросов.

Не стоит сквернословить, бранить и обижать родных людей и не только. Если с кем-то раньше произошла ссора, лучше в праздничный день попросить у человека прощения.