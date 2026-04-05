13:39, 5 апреля 2026Россия

Вытолкнувшего проводницу на пути россиянина задержали

Мужчину, который вытолкнул проводницу из вагона поезда, передали полиции
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Задержан мужчина, который вытолкнул на железнодорожные пути проводницу поезда Челябинск — Петербург. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

По данным источника, пассажир передан сотрудникам полиции. «В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказано в публикации.

Отмечается, что женщина госпитализирована после инцидента. «Проводник находится в медицинском учреждении, ей оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что мужчина вытолкнул на железнодорожные пути проводницу поезда Челябинск — Петербург во время стоянки в Костромской области из-за конфликта. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Причины конфликта не раскрываются.

