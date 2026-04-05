07:20, 5 апреля 2026Мир

Японии грозит полное отключение электроснабжения и резервных генераторов

NHK: Извержение Фудзи способно лишить электричества инфраструктуру Японии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Потенциальное извержение вулкана Фудзи может оставить ключевые объекты инфраструктуры Японии без электроснабжения, а также вывести из строя все резервные генераторы. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

Телевидение вместе с Научно-исследовательским институтом префектуры Яманаси и производителями электрогенераторов провело практический эксперимент, итоги которого показали влияние вулканического пепла на работу дизельных генераторов.

Если будет накоплен пепел выше семи сантиметров, у генератора упадет давление масла, а при достижении отметки 27,5 сантиметра, агрегат полностью прекратит свою работу с целью защиты двигателя от перегрузки.

Кроме того, по словам специалистов, мелкодисперсный пепел способен выводить из строя генераторы при меньшем его скоплении — около пяти сантиметров.

Исходя из расчетов правительства Японии, извержение Фудзи способно привести к накоплению около 10 сантиметров пепла в Токио в течение всего двух недель. А в общей сложности извержение вулкана может обрушить на столицу страны до 490 миллионов кубических метров вулканического пепла.

Эксперты считают, что в Токио и в прилегающих районах без электроснабжения могут остаться около 400 тысяч домохозяйств.

Ранее в Японии заявили о том, что страна сможет обеспечить себя нефтью до конца 2026 года.

