07:00, 5 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Юрист предупредил о последствиях выбрасывания документов и чеков в мусор

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Выбрасывать документы с персональными данными в мусор без уничтожения небезопасно в любом случае, так как это легкая добыча для мошенников, рассказал «Ленте.ру» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт предупредил, что злоумышленники могут использовать чеки и документы для кражи денег, оформления кредитов, шантажа или фишинга. Наибольший интерес, по его словам, для мошенников представляют банковские документы, различные выписки по счетам, чеки, договоры на дорогостоящие покупки, старые банковские карты.

«Документы содержащие паспортные данные, ИНН, СНИЛС должны уничтожаться в обязательном порядке так как эти данные могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов и микрозаймов, а также получения доступа к государственным сервисам. В целом, такие документы лучше уничтожать через шредер или таким образом, чтобы впоследствии невозможно было восстановить содержащуюся в них информацию», — предупредил Хаминский.

Ранее россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок. Старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц напомнил, в частности, что эти зверьки могут укусить человека.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Все новости
