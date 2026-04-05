20:32, 5 апреля 2026

Женщина поделилась содержимым тревожного чемоданчика на случай третьей мировой

Антонина Черташ
Фото: @sophs_dreams / TikTok

Жительница Великобритании показала содержимое своего тревожного чемоданчика, собранного на случай конца света. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя Софи Поланд, выросшая в семье Свидетелей Иеговы, где постоянно говорили о приближающемся Армагеддоне, призналась, что толчком к созданию экстренного набора стало начало конфликта России и Украины. «Из-за новостей и соцсетей я была убеждена, что должно случиться что-то ужасное», — рассказала Поланд. Британка подготовила сумку с набором самого необходимого на случай третьей мировой. Стоимость содержимого составила около 100 фунтов стерлингов (примерно 12 тысяч рублей).

Она положила туда больше 50 предметов: в том числе батарейки, огниво, складную пилу, таблетки для очистки воды, компас, карту, высококалорийные продукты долгого хранения, фольгированное одеяло, палатку, ветряное радио, а также бритву и шампунь.

По словам женщины, ее муж считает приготовления «нелепыми», но сама она уверена, что каждый должен быть готов к чрезвычайной ситуации. Друзья шутят, что в ее чемоданчике есть бритва, по их мнению, вряд ли кто-то будет думать о бритье ног в случае ядерной войны. «Никогда не знаешь, как все будет, нужно позаботиться о комфорте. Если мне придется жить в лесу, я должна побрить подмышки», — объясняет Поланд.

Свой чемоданчик женщина назвала «базой». Отдельно она подготовила мешок со сменной одеждой и запасными вещами. Видео с содержимым тревожного набора она выложила в TikTok, и оно вызвало активное обсуждение в соцсетях.

Ранее сообщалось, что предприниматель и автор постапокалиптических триллеров Джейсон Орвис построил автономное «убежище для конца света», где могут жить 200 человек. На участке есть склады с 110 тоннами зерна, колодец, солнечные панели, теплицы, оружейная, мастерские, коптильни, помещения для переработки мяса, а также огромный «пищевой сад».

