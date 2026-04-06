6 апреля в мире отмечают Международный день спорта на благо и развитие мира, а в России — День работника следственных органов МВД. Также 6 апреля считается днем рождения первого московского трамвая. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 6 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

День работника следственных органов МВД РФ

Профессиональный праздник в честь сотрудников следственных органов МВД России ежегодно отмечается 6 апреля. Именно в этот день в 1963 году был введен указ, положивший начало официальной работе следственного аппарата органов внутренних дел. Сейчас следственный аппарат МВД — это самая крупная структура органов предварительного следствия. Его сотрудники расследуют 93 процента всех преступлений.

День рождения московского трамвая

6 апреля 1899 года в Москве запустили первый электрический трамвай. Открытие системы трамвайного движение положило начало новой эпохе развития общественного транспорта в столице. Главное мероприятие праздника — парад трамваев, во время которого исторические вагоны проходят колонной по Лесной улице.

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Праздники в мире

Международный день спорта на благо и развитие мира

Праздник был учрежден по инициативе Генеральной ассамблеи ООН 23 августа 2013 года. Дату выбрали не просто так — 6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые в современной истории Олимпийские игры. Праздник призван популяризировать спорт во всем мире среди самых разных людей.

День пасты карбонара

6 апреля во всем мире празднуют День пасты карбонара. Между прочим, это официальное торжество, учрежденное Международной ассоциацией макаронных изделий. Интересно, что существует множество различных вариаций рецепта карбонары. Кто-то считает, что в рецепте должны быть сливки, кто-то выступает против яиц. Однако почти во всех вариантах карбонара остается очень вкусной. В честь праздника во многих заведениях это блюдо готовят бесплатно и угощают им всех желающих.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 6 апреля

День разноцветных ленточек;

Международный день асексуальности;

День осведомленности о синдроме Боринга-Опица;

День свежих помидоров в США;

День рыбака в Индонезии.

Какой церковный праздник 6 апреля

День иконы Божией Матери «Тучная гора»

На иконе изображена Богоматерь с храмом в руке, который возвышается на высокой (тучной) горе. Долгое время образ хранился в одном из монастырей под Тверью, пока не перешел во владение семьи Волчаниновых. Ее выбрал подрядчик Косьма Волчанинов в качестве награды за хороший ремонт храма.

В семье Волчаниновых многие поколения почитали икону, но во второй половине XIX века образ передали в храм, чтобы как можно больше прихожан смогли прикоснуться к святыне. После этого появились многочисленные свидетельства чудес, явленных этой иконой. В настоящее время судьба подлинника «Тучной горы» неизвестна, в 1993 году был создан список, который сейчас хранится в Вознесенском соборе Твери.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 апреля

День памяти святителя Артемона (Артемия), епископа Селивкии Писидийской, также именуемого Селунским;

День памяти преподобного Захария Печерского;

День памяти мучеников Стефана и Петра Казанских.

Приметы на 6 апреля

Если 6 апреля выпала роса или утром начался дождь, то урожай будет богатым;

Если в этот день выпал снег, то будет большой урожай гречки;

Если жаворонок поет, то потеплеет, а если заблик — похолодает;

Если 6 апреля день жаркий, то еще будут заморозки.

Кто родился 6 апреля

Российская журналистка Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В настоящее время работает главным редактором телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня».

Пол Радд

Американский актер Пол Радд прославился ролями в сериалах «Друзья» и «Парки и зоны отдыха», а также в фильмах «Человек-муравей», «Правила виноделов», «Бестолковые» и многих других. В 2026 году должна состояться премьера фильма «Мстители 5», в котором Пол Радд снова сыграет Человека-муравья.

