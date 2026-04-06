60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

60-летняя Элизабет Херли снялась в откровенном виде для собственного бренда

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде для собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда фильма «Остин Пауэрс» предстала перед камерой, лежа на траве среди цветущих нарциссов. При этом она надела желтые трусы от бикини с цепочками и прикрыла руками обнаженную грудь. Также артистка подчеркнула глаза черным карандашом и нанесла на губы розовую помаду.

«Весна пришла! Сегодня я искала витамин D в красивом Херефордшире [церемониальное графство на западе Англии]», — указала в подписи Херли, призвав подписчиков пользоваться солнцезащитным кремом.

