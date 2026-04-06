Артемий Лебедев назвал сходство Трампа и Зеленского

Блогер Артемий Лебедев назвал Трампа и Зеленского клоунами из телевизора

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал сходство президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал обоих политиков клоунами.

По словам Лебедева, конфликт политиков начался еще во время первого президентского срока Трампа, причем Зеленский не рассчитывал на то, что Трампа изберут повторно, поэтому не старался строить с ним хорошие отношения. Как считает дизайнер, именно из-за этого президент США теперь старается унизить Зеленского.

«И тот и другой — клоуны из телевизора, которые всю жизнь занимались шоу-бизнесом, а потом случайно стали президентами», — добавил блогер.

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, уличил Владимира Зеленского в незнании английского языка. По мнению Пучкова, именно из-за этого у президента Украины случались конфликты с западными политиками.