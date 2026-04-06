Банк России понизил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 7 апреля составил 78,73 рубля

Курс доллара на 7 апреля в России составил 78,7277 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте Банка России.

Что касается евро и юаня, то их котировки достигли 91,0034 и 11,4481 рубля соответственно.

На 6 апреля доллар стоил 79,7293 рубля, а евро — 92,1915 рубля. Курс китайской валюты составлял 11,5743 рубля.

По прогнозам, в первой декаде апреля курс доллара в России будет в пределах 77-83 рублей. Однако некоторые аналитики не исключают курса и в размере 100 рублей за доллар.

По мнению аналитика Валерия Вайсберга, рост курса доллара на один рубль приносит российскому бюджету дополнительно 130-150 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов в пересчете на 12 месяцев.