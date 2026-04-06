18:12, 6 апреля 2026Культура

Буланова заявила о нежелании рожать детей

Татьяна Буланова заявила, что не хочет рожать из-за сложностей для организма
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Татьяна Буланова заявила, что не собирается рожать детей в ближайшее время. Об этом она рассказала в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).

Артистка призналась, что не готова становиться матерью в третий раз из-за сложностей, связанных с процессом беременности.

«Сейчас точно не время, это сложная и тяжелая ноша для женского организма. Мужчинам в этом плане куда легче. Была бы мужчиной, тоже хотела бы много детей, но никто не понимает, какая это нагрузка», — заявила Буланова.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала новость о том, что ей пришлось ставить капельницу после концерта в Ульяновской области.

