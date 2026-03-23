14:39, 23 марта 2026Культура

Буланова раскрыла свое самочувствие после госпитализации

Татьяна Буланова после новости о госпитализации заявила, что с ней все в порядке
Андрей Шеньшаков

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала новости о том, что ей пришлось ставить капельницу после концерта в Ульяновской области. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Татьяны, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Она также поблагодарила всех за переживания.

«Уже все в порядке. Спасибо», — сообщила артистка журналистам.

Известно, что сейчас Буланова находится в туре по городам России. Ближайшее выступление запланировано на 23 марта и должно пройти в Пензе. Также Татьяна выступит в Волгограде, Астрахани, Махачкале, Владикавказе и других городах.

Ранее концертный директор заслуженной артистки России Татьяны Булановой Константин Сергеев прокомментировал ее состояние после публикации фото с капельницей. Сообщалось, что артистке стало нехорошо во время выступления в Димитровграде.

