Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

Edgewing получила первый контракт на создание истребителя шестого поколения

Британская компания Edgewing получила первый контракт в размере 906 миллионов долларов на создание европейского-японского истребителя шестого поколения проекта Global Combat Air Programme (GCAP), пишет издание Defense News.

«Контракт на сумму 686 миллионов фунтов стерлингов предусматривает инвестиции в ключевые проектные и инженерные работы и позволяет трехстороннему партнерству наращивать темпы и ускорять реализацию проектов», — заявило трехстороннее правительственное агентство GCAP.

Программа разрабатываемого Великобританией, Италией и Японией истребителя получила финансирование на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении британского плана оборонных инвестиций. Источник Defense News заявил, что первый контракт является «переходным этапом», позволяющим продолжить работу до конца июня, когда, как ожидается, будет готов план расходов Великобритании и можно будет подписать второй, более крупный контракт.

В июне блог The Aviationist сообщил, что создание европейско-японского истребителя нового поколения GCAP доверили компании Edgewing.