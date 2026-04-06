Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:59, 6 апреля 2026Наука и техника

Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

Иван Потапов
Фото: Toby Melville / Reuters

Британская компания Edgewing получила первый контракт в размере 906 миллионов долларов на создание европейского-японского истребителя шестого поколения проекта Global Combat Air Programme (GCAP), пишет издание Defense News.

«Контракт на сумму 686 миллионов фунтов стерлингов предусматривает инвестиции в ключевые проектные и инженерные работы и позволяет трехстороннему партнерству наращивать темпы и ускорять реализацию проектов», — заявило трехстороннее правительственное агентство GCAP.

Программа разрабатываемого Великобританией, Италией и Японией истребителя получила финансирование на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении британского плана оборонных инвестиций. Источник Defense News заявил, что первый контракт является «переходным этапом», позволяющим продолжить работу до конца июня, когда, как ожидается, будет готов план расходов Великобритании и можно будет подписать второй, более крупный контракт.

В июне блог The Aviationist сообщил, что создание европейско-японского истребителя нового поколения GCAP доверили компании Edgewing.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Сбежавший из России после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат ответил на обвинение

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok