12:21, 6 апреля 2026Экономика

Европе предрекли гонку за энергоносителями

Орбан: Европу ждет период гонки за энергоносителями
Вячеслав Агапов

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Европу ждет период гонки за энергоносителями по аналогии с вакцинами во время пандемии COVID-19. Такое развитие событий предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

Во время пресс-конференции в Кишкундорожме у станции «Турецкого потока» на границе с Сербией венгерский лидер пообещал, что в скором времени региону придется биться за энергоносители, их запасы и цену на них.

«Вся Европа движется к крайне серьезному энергетическому кризису. Поэтому следующие несколько дней, возможно, всего несколько дней, а не недель, будут решающими», — пояснил он.

Ранее Орбан заявил, что Европа нуждается в энергоносителях из России, а Киев пытается помешать их поставке. В видеообращении в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он заявил, что Евросоюз (ЕС) вскоре ждет беспрецедентный энергетический кризис, и в этой ситуации нужно нарастить поставки российского сырья.

    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Выручка известной спорами за патенты «Аксельфарм» обрушилась

    Все новости
