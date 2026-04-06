Бывший СССР
19:35, 6 апреля 2026

Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

Роднянский: Украина может стать источником нестабильности на границе Европы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украина может стать новым источником нестабильности на границе Европы, если Брюссель продолжит закрывать глаза на проблемы Украины. Об этом заявил бывший экономический советник президента Украины Александр Роднянский в колонке для The Wall Street Journal.

По его словам, власти Европейского Союза (ЕС) игнорируют коррупцию, превышение полномочий руководством страны, а также его политическую дисфункцию и некомпетентность. Роднянский подчеркнул, что ЕС необходимо перестать рассматривать лишь способность Киева обороняться и оказывать помощь, учитывая не только военные потребности, но и эффективность законодательных органов, борьбу с коррупцией и компетентность властей республики.

«Европа рискует создать именно тот результат, которого, как она утверждает, хочет избежать: источник нестабильности на своей границе. Буферная зона может выиграть время. Но если ею не воспользоваться осторожно, она может стать следующей проблемой», — отметил он.

Бывший советник украинского лидера также заявил, что Брюссель поддерживает Киев, чтобы выиграть время. По его словам, европейские страны опасаются будущего вторжения России, из-за чего оказывают помощь Украине.

