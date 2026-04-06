Роднянский: Украина может стать источником нестабильности на границе Европы

Украина может стать новым источником нестабильности на границе Европы, если Брюссель продолжит закрывать глаза на проблемы Украины. Об этом заявил бывший экономический советник президента Украины Александр Роднянский в колонке для The Wall Street Journal.

По его словам, власти Европейского Союза (ЕС) игнорируют коррупцию, превышение полномочий руководством страны, а также его политическую дисфункцию и некомпетентность. Роднянский подчеркнул, что ЕС необходимо перестать рассматривать лишь способность Киева обороняться и оказывать помощь, учитывая не только военные потребности, но и эффективность законодательных органов, борьбу с коррупцией и компетентность властей республики.

«Европа рискует создать именно тот результат, которого, как она утверждает, хочет избежать: источник нестабильности на своей границе. Буферная зона может выиграть время. Но если ею не воспользоваться осторожно, она может стать следующей проблемой», — отметил он.

Бывший советник украинского лидера также заявил, что Брюссель поддерживает Киев, чтобы выиграть время. По его словам, европейские страны опасаются будущего вторжения России, из-за чего оказывают помощь Украине.

