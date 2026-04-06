Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 6 апреля 2026

Раскрыта истинная причина продолжения поддержки Украины Европой

Роднянский: Европа поддерживает Киев, чтобы выиграть время для себя
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Европа поддерживает Киев, чтобы выиграть время для себя. Истинную причину продолжения внешнеполитического курса стран Европейского союза (ЕС) раскрыл в интервью The Wall Street Journal Александр Роднянский, бывший экономический советник украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Роднянского, европейские страны поддерживают Киев не из желания помочь, а для того, чтобы выиграть время для себя, опасаясь якобы возможного нападения России. Отмечается, что тем самым они обманывают сами себя.

«Эта ложь становится опасной. Она побуждает европейские правительства оценивать Украину исключительно по ее готовности и способности продолжать воевать, исключая любую критику качества украинского государства», — заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Европа, используя Украину как щит, в будущем может получить страну, которая будет «сильно вооруженной, глубоко травмированной и политически хрупкой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok