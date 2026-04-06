Европа поддерживает Киев, чтобы выиграть время для себя. Истинную причину продолжения внешнеполитического курса стран Европейского союза (ЕС) раскрыл в интервью The Wall Street Journal Александр Роднянский, бывший экономический советник украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Роднянского, европейские страны поддерживают Киев не из желания помочь, а для того, чтобы выиграть время для себя, опасаясь якобы возможного нападения России. Отмечается, что тем самым они обманывают сами себя.

«Эта ложь становится опасной. Она побуждает европейские правительства оценивать Украину исключительно по ее готовности и способности продолжать воевать, исключая любую критику качества украинского государства», — заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Европа, используя Украину как щит, в будущем может получить страну, которая будет «сильно вооруженной, глубоко травмированной и политически хрупкой».