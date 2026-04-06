Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 6 апреля 2026

Евросоюзу предсказали безвыходную ситуацию

Депутат Чижов: У ЕС может не остаться альтернативы российским энергоносителям
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Если ближневосточный кризис затянется, то у Европейского союза (ЕС) может не остаться иного варианта, кроме как возобновить импорт российских энергоносителей. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Государственной Думы Сергей Чижов.

В частности, он сослался на прогнозы аналитиков, согласно которым Евросоюз столкнется с нехваткой топлива не позже последнего месяца весны. В свою очередь, власти Венгрии уже назвали отмену антироссийских санкций единственным способом избежать энергетического кризиса.

Тем временем Европейская комиссия (ЕК) отменила презентацию плана по полному отказу от российского газа. Причем это произошло уже не в первый раз. Так ЕК поступала и до того, как началась блокада Ормузского пролива. Депутат объяснил это тем, что ЕС в ближайшие несколько лет надо будет выдерживать жесткую конкуренцию с Китаем и США. И если Брюссель хочет остаться крупным мировым игроком, то ему для этого понадобятся доступные углеводороды. Поэтому власти ЕС колеблются. Тем более что американские энергоносители обходятся намного дороже российских.

По прогнозам, когда американо-иранский конфликт завершится и Ормузский пролив разблокируют, то цены на нефть очень резко снизятся. Страны Персидского залива начнут предлагать свои энергоносители с большими скидками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok