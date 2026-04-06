ФСБ задержала россиянина за комментарий

В Астрахани россиянина отправили в СИЗО за комментарий о государственной власти

В Астрахани по решению суда отправили в СИЗО местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина 1978 года оказался приверженцем украинского военизированного националистического объединения. Под одним из постов в Telegram он разместил комментарии с призывами к терроризму в отношении государственной власти России. Вскоре после задержания сотрудниками ФСБ, он дал признательные показания и по решению суда был арестован.

