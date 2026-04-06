Силовые структуры
08:37, 6 апреля 2026

В Астрахани россиянина отправили в СИЗО за комментарий о государственной власти
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Астрахани по решению суда отправили в СИЗО местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина 1978 года оказался приверженцем украинского военизированного националистического объединения. Под одним из постов в Telegram он разместил комментарии с призывами к терроризму в отношении государственной власти России. Вскоре после задержания сотрудниками ФСБ, он дал признательные показания и по решению суда был арестован.

Ранее в Запорожской области осудили женщину за призывы к экстремистской деятельности.

    Последние новости

    Последствия мощной атаки ВСУ на крупный российский портовый город попали на видео

    Раскрыты последствия отказа Евросоюза от российских энергоносителей

    Немцы искали пасхальные яйца и нашли флакон известного радиоактивного яда

    Володин перечислил признаки кризиса в Евросоюзе

    В США детально рассказали о самой сложной спецоперации в истории страны

    ВСУ ударили по шахте в ЛНР и оставили под землей 41 человека

    ФСБ задержала россиянина за комментарий

    Появились новые данные о состоянии живущего в России отца главкома ВСУ

    Сексолог раскрыла три главных условия для мощного либидо

    Армии США предсказали разрушение

    Все новости
