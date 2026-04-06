14:05, 6 апреля 2026Культура

Исполнитель «Дорогие мои старики» раскрыл размер своей пенсии

Музыкант Игорь Саруханов заявил, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Музыкант Игорь Саруханов сообщил размер пенсионных выплат, которые он получает. Об этом артист рассказал News.ru.

Заслуженный артист России признался, что получает пенсию в размере 15 тысяч 300 рублей. Саруханов отметил, что прожить на эти деньги и тем более прокормить семью невозможно.

«Мне 70 лет. Мне пенсия сегодня пришла — 15 300, а у меня 50 лет непрерывного стажа, и я ветеран труда», — заявил певец.

В то же время 70-летний Саруханов сказал, что получает надбавку 30 тысяч — выплату заслуженному артисту страны.

Ранее артист Сергей Пенкин рассказал, что получает пенсию в размере 65 тысяч рублей. Окончательная сумма также включает надбавку.

