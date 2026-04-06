КСИР объявил о гибели главы разведки Маджида Хадеми

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о гибели главы разведки генерал-майора Сейеда Маджида Хадеми. Об этом сообщает SNN.

«Этот высокоуважаемый генерал за почти полвека искренней и смелой службы революции, режиму и исламской родине внес значительный, долговечный и поучительный вклад в области разведки и безопасности, который в течение многих лет может служить ориентиром для разведывательного сообщества страны», — говорится в заявлении.

30 марта начальник подразделения охраны Организации природных ресурсов, полковник Маджид Закарияи погиб в результате атаки США и Израиля.

Согласно Иранскому обществу Красного Полумесяца, с начала конфликта с США и Израилем в Иране погибли не менее 214 детей. Уточняется, что также жертвами ударов стали две беременных женщины.