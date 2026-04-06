Лукашенко посоветовал генсеку ОДКБ поговорить с Пашиняном

Бывший СССР
16:17, 6 апреля 2026

Лукашенко высказался о необходимости контактов с Пашиняном по членству в ОДКБ
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о необходимости контактов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросу членства республики в объединении. Его слова во время беседы с генсеком организации Таалатбеком Масадыковым передает агентство «БелТА» в своем Telegram-канале.

«Сейчас, в этот острый электоральный период, когда руководство Армении будет честно и откровенно говорить о ситуации, в том числе и на треке ОДКБ (...) Если бы вы побывали там и поговорили и с премьер-министром, и с президентом, с секретарем Совета безопасности Армении, узнали их позицию на будущее, было бы неплохо», — подчеркнул Лукашенко.

Армения официально заморозила свое членство в ОДКБ в 2024 году. По словам Никола Пашиняна, такое решение было обусловлено «недостаточной эффективностью» реакции организации на ситуацию в Нагорном Карабахе.

1 апреля Никол Пашинян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил причину неучастия Армении в ОДКБ. По его словам, это происходит из-за невозможности объяснить гражданам страны причину отсутствия реакции объединения во время Карабахского кризиса.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числе погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Отношения с американцами пересмотрели

    В Москве закружат метели

    Все новости
