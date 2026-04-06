На юге России вновь прогремели взрывы

Shot: Взрывы прогремели в пригороде Краснодара

В пригороде Краснодара раздалось несколько взрывов. По данным Telegram-канала Shot, Вооруженные силы Украины вновь пытаются атаковать юг России.

«Местные жители рассказали, что слышали несколько "глухих и гулких" взрывов в северной и западной части города», — говорится в сообщении. Кроме того, очевидцы сообщают о вспышках в небе и звуках мотора. По предварительной информации, в регионе работает ПВО, сбивая беспилотники на подлете к Краснодару. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Краснодарский край пострадали восемь человек,