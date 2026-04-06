На Западе удивились внезапному ходу США в Иране

Экс-дипломат Фриман: Отказ США от деблокирования пролива стал победой Ирана

Американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала заявил, что, публично отказавшись от деблокирования Ормузского пролива, президент США Дональд Трамп фактически призвал весь мир к заключению сделки с Ираном.

Он отметил, что Трамп заявил о нежелании США использовать военные методы для разблокировки Ормузского пролива. По его словам, страны, напрямую зависящие от поставок нефти, газа, удобрений, алюминия и других ресурсов через этот маршрут, должны самостоятельно искать пути решения проблемы.

Фриман также подчеркнул, что, по сути, военный вариант не рассматривается, а единственным способом восстановить судоходство является достижение договоренностей с Ираном.

По мнению Фримана, заявленная позиция президента США ознаменовала собой победу Ирана.

