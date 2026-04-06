03:29, 6 апреля 2026

На Западе удивились внезапному ходу США в Иране

Экс-дипломат Фриман: Отказ США от деблокирования пролива стал победой Ирана
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала заявил, что, публично отказавшись от деблокирования Ормузского пролива, президент США Дональд Трамп фактически призвал весь мир к заключению сделки с Ираном.

Он отметил, что Трамп заявил о нежелании США использовать военные методы для разблокировки Ормузского пролива. По его словам, страны, напрямую зависящие от поставок нефти, газа, удобрений, алюминия и других ресурсов через этот маршрут, должны самостоятельно искать пути решения проблемы.

Фриман также подчеркнул, что, по сути, военный вариант не рассматривается, а единственным способом восстановить судоходство является достижение договоренностей с Ираном.

По мнению Фримана, заявленная позиция президента США ознаменовала собой победу Ирана.

Ранее Иран заявил о превращении Ближнего Востока в ад из-за США.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Европу предупредили о риске использования Украины

    Тревел-блогерша описала Северный Кипр фразой «действительно удобно жить русским»

    Любитель полакомиться чужой едой стал жертвой отвратительной мести своей коллеги

    Операция при распространенном виде рака оказалась эффективной даже после 80 лет

    Мобилизованный в ВСУ с ДЦП и шизофренией пропал без вести

    Сбежавший из России после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат ответил на обвинение

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Все новости
