16:45, 6 апреля 2026

Назван способ правильно хранить оливковое масло

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Taras Grebinets / Shutterstock / Fotodom

Фермер и эксперт бренда Greek Legend Яннис Вутактакис назвал действенные способы правильно хранить оливковое масло. Своими советами он поделился с «Лентой.ру».

По его словам, у масла всего три главных врага — свет, тепло и время. Вутактакис рассказал, что еще на этапе производства важно начать отжим оливок в течение суток после сбора, перед розливом держать продукт в прохладном и темном месте и не допускать перегрева при транспортировке.

Эксперт отметил, что при хранении дома нужно придерживаться тех же принципов. Закрытую бутылку следует держать в прохладном шкафу, в идеале — при температуре от 14 до 18 градусов по Цельсию. Если же бутылка открыта, Вутактакис предлагает два варианта. В случае, когда масло расходуется медленно, в течение года, его можно убрать в холодильник, чтобы замедлить окисление. Если же содержимое бутылки планируется использовать в течение месяца, достаточно хранить ее при комнатной температуре — вдали от плиты, батарей и прямого света.

Фермер объяснил, что защита от света замедляет окислительные процессы, которые разрушают витамин E, а прохлада помогает притормозить распад полифенолов и ухудшение структуры жирных кислот. Он призвал хранить масло правильно, чтобы со временем оно не потеряло аромат и пользу.

Материалы по теме:
«Алтайское масло и сыр гремели в Европе» О возрождении традиционных форм производства и продукции региона
«Алтайское масло и сыр гремели в Европе»О возрождении традиционных форм производства и продукции региона
30 октября 2019
«Вы, наверное, там пьете с утра до вечера» Как живет россиянка, которая зарабатывает на своей любви к вину?
«Вы, наверное, там пьете с утра до вечера»Как живет россиянка, которая зарабатывает на своей любви к вину?
28 февраля 2024

Ранее Вутактакис перечислил способы проверить качество оливкового масла. Он предложил понюхать продукт, попробовать его на вкус, а также посмотреть, что с ним произойдет после ночи в холодильнике.

