10:37, 6 апреля 2026

Названа дата введения безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией

МИД: Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая
Алина Черненко

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Соглашение между Россией и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступит в силу 11 мая. Дату введения безвизового режима назвали в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Уточняется, что теперь россияне смогут въезжать в Саудовскую Аравию и пребывать на ее территории без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Однако они не должны при этом работать, получать образование или проживать на территории королевства. Соотечественники, которые едут в страну с указанными целями, а также для совершения хаджа или умры, по-прежнему должны получать соответствующую визу. Аналогичные меры приняты и для граждан Саудовской Аравии, которые въезжают в Россию, говорится в источнике.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия захотела запустить безвизовый режим еще с тремя странами Азии. Речь идет о Малайзии, Бахрейне и Кувейте.

