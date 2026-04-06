Названы города России с самыми чистыми и комфортными отелями

Махачкала, Тверь и Мурманск названы городами России с самыми чистыми отелями

Городами России с самыми чистыми и комфортными отелями названы Махачкала, Тверь и Мурманск. Об этом рассказали «Известиям» в сервисе OneTwoTrip.

Уточняется, что при оценке учитывались чистота, качество номеров, уровень комфорта проживания и регулярность уборки. Махачкала набрала 64 процента положительных отзывов постояльцев, Тверь — 63 процента, а Мурманск — 62 процента. В пятерку лидеров также вошли Владимир (60 процентов) и Калининград (58 процентов).

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге — она названа лучшей не только в Азии, но и во всем мире.