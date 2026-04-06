17:34, 6 апреля 2026Забота о себе

Названы причины обратимых проблем с памятью

Врач Гурьянов: Проблемы с памятью могут возникать из-за дефицита кислорода
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач Никита Гурьянов рассказал, почему может ухудшаться память. Причины этого состояния он назвал в беседе с «Известиями».

По словам врача, часто обратимые проблемы с памятью возникают из-за дефицита кислорода, витаминов и микроэлементов, ухудшения кровотока, проблем со сном и длительного приема некоторых лекарств. Гурьянов уточнил, что нередко ухудшение памяти может появиться из-за синдрома обструктивного апноэ. В этом случае человек чувствует постоянную усталость и ощущение тумана в голове, но может даже не подозревать о проблемах со сном.

В то же время доктор отметил, что важно отличать временные изменения от патологических проблем. Он предупредил, что необходимо обратиться к врачу, если, помимо забывчивости, у человека появились дезориентация, апатия или изменения личности.

«Ухудшение памяти далеко не всегда означает необратимые возрастные изменения. Иногда это симптом, который еще можно повернуть вспять, если вовремя понять, что именно мешает мозгу работать нормально», — добавил Гурьянов.

Ранее специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе назвали веские причины просыпаться с улыбкой. По словам врачей, хорошее настроение с утра помогает снизить уровень стресса и тревоги.

