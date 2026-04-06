«Одноклассники» запустили новый раздел

ОК запустили раздел с бесплатными мероприятиями для старшего поколения

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила Афишу с мероприятиями для пользователей старшего возраста. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В новом разделе пользователи смогут найти информацию про занятия спортом, творческие встречи, обучение, экскурсии и другие активности, связанные с программами активного долголетия и центров общения старшего поколения. Там же можно будет бесплатно записаться на выбранное мероприятие.

Сервис уже доступен в 16 регионах России и будет расширяться на другие. Проживающие там люди могут изучить актуальный календарь ближайших мероприятий: мастер‑классы, театральные события, экскурсии, спортивные занятия, встречи «серебряных» волонтеров и другие форматы досуга и общения.

«Мы видим, что программы активного долголетия помогают людям старшего возраста поддерживать социальные связи. "Одноклассники" — площадка, где многие из них ежедневно общаются и читают новости. Поэтому мы собрали региональные афиши в привычном формате внутри соцсети, чтобы пользователям было проще узнавать о событиях рядом с домом», — рассказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

Ранее диджитал-продюсер и основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок рассказал, что молодые пользователи начинают массово использовать «Одноклассники», которые стали настоящим убежищем на фоне проблем с блокировкой Telegram.

