Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

Продюсер Рудченко: Слава могла придумать историю с заказным скандалом в Пензе

Продюсер Павел Рудченко высказался о певице Славе (настоящее имя Анастасия Сланевская), которая обвинила неназванную группу людей в заказном скандале на ее концерте в Пензе. Его слова передает «Газета.Ру».

Продюсер заявил, что исполнительница хита «Одиночество» могла придумать историю с «заказом», чтобы отбелить свою репутацию после срыва.

«Я не верю в эту историю. Мне кажется, Слава пытается отбелить свое поведение. Придерживаюсь точки зрения, что это был эмоциональный срыв артистки и слабость», — заявил Рудченко.

Ранее Сланевская ответила на призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина запретить ее творчество.