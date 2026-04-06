Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:06, 6 апреля 2026Культура

Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

Продюсер Рудченко: Слава могла придумать историю с заказным скандалом в Пензе
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко высказался о певице Славе (настоящее имя Анастасия Сланевская), которая обвинила неназванную группу людей в заказном скандале на ее концерте в Пензе. Его слова передает «Газета.Ру».

Продюсер заявил, что исполнительница хита «Одиночество» могла придумать историю с «заказом», чтобы отбелить свою репутацию после срыва.

«Я не верю в эту историю. Мне кажется, Слава пытается отбелить свое поведение. Придерживаюсь точки зрения, что это был эмоциональный срыв артистки и слабость», — заявил Рудченко.

Ранее Сланевская ответила на призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина запретить ее творчество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok