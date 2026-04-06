Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

Продюсер Павел Рудченко высказался о певице Славе (настоящее имя Анастасия Сланевская), которая обвинила неназванную группу людей в заказном скандале на ее концерте в Пензе. Его слова передает «Газета.Ру».
Продюсер заявил, что исполнительница хита «Одиночество» могла придумать историю с «заказом», чтобы отбелить свою репутацию после срыва.
«Я не верю в эту историю. Мне кажется, Слава пытается отбелить свое поведение. Придерживаюсь точки зрения, что это был эмоциональный срыв артистки и слабость», — заявил Рудченко.
Ранее Сланевская ответила на призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина запретить ее творчество.