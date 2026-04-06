10:13, 6 апреля 2026

79-летний ведущий сообщил о возвращении рака и показал фото из больницы

Британский радиоведущий Боб Харрис заявил, что у него случился рецидив рака
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mark Kent / Wikimedia

Ведущий британской радиостанции BBC Radio 2 Боб Харрис, у которого диагностировали рак простаты в конце 2000-х годов, сообщил о возвращении болезни и показал фото из больницы. Снимок был опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото 79-летний Харрис запечатлен на больничной койке. «Как многие из вас знают, у меня нашли рак простаты и время от времени у меня случаются рецидивы. Сейчас как раз один из таких моментов», — рассказал ведущий.

Он добавил, что пока не знает, когда сможет снова работать. «Я точно знаю, что я вернусь... и стану только сильнее. Ненавижу пропускать программы и очень хочу вернуться в студию как можно скорее», — заявил Харрис.

Ранее ведущая американского телеканала FOX Carolina Тори Кармен, пережившая рак мозга, раскрыла первые симптомы болезни. По ее словам, сначала она приняла недомогание за обычную простуду.

Боб Харрис работает радиоведущим более 50 лет. В 2007 году у него диагностировали рак простаты, с тех пор он время от времени проходит курсы лечения.

