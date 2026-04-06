Британский радиоведущий Боб Харрис заявил, что у него случился рецидив рака

Ведущий британской радиостанции BBC Radio 2 Боб Харрис, у которого диагностировали рак простаты в конце 2000-х годов, сообщил о возвращении болезни и показал фото из больницы. Снимок был опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото 79-летний Харрис запечатлен на больничной койке. «Как многие из вас знают, у меня нашли рак простаты и время от времени у меня случаются рецидивы. Сейчас как раз один из таких моментов», — рассказал ведущий.

Он добавил, что пока не знает, когда сможет снова работать. «Я точно знаю, что я вернусь... и стану только сильнее. Ненавижу пропускать программы и очень хочу вернуться в студию как можно скорее», — заявил Харрис.

Боб Харрис работает радиоведущим более 50 лет. В 2007 году у него диагностировали рак простаты, с тех пор он время от времени проходит курсы лечения.