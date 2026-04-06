По делу о битве мигрантов на палках в российском регионе вынесли приговор

13:32, 6 апреля 2026Силовые структуры

В Петербурге суд дал 7,5 года колонии пятерым мигрантам за драку на палках
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил пятерых иностранцев к колонии общего режима после драки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие и суд установили, что 16 сентября фигурнаты — Бактыбек Токтомбетов, Жалолиддин Хайруллаев, Шавкат Хайруллоев, Лутфулл Абдуллаев и Салохиддин Ражабов — были участниками массовой драки около площади Восстания. Они были вооружены деревянными палками. В потасовке пострадал один человек, он получил удары по голове и туловищу.

В результате каждому из подсудимых назначили полтора года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд дал жителю 8 лет колонии за покушение на экс-жену.

