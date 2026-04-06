12:57, 6 апреля 2026Силовые структуры

Обращавшаяся в полицию 19 раз россиянка посадила экс-супруга на 8 лет

В Иркутской области суд дал жителю 8 лет колонии за покушение на экс-жену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Усть-Илимске Иркутской области суд приговорил 38-летнего жителя, преследовавшего бывшую жену, к восьми годам и трем месяцам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что 20 и 25 октября 2025 года мужчина пробирался в квартиру к экс-жене и устраивал скандал. Во второй раз в квартире в момент проникновения был знакомый бывшей жены, с ним подсудимый подрался на почве ревности и нанес ему удары ножом, угрожая расправой. Потерпевшего удалось спасти.

В результате нападавшего признали виновным по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и покушении на расправу.

Как пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, бывшая жена после развода обращалась в полицию 19 раз, жалуясь на преследования, угрозы, сцены ревности. Мужчину привлекали к ответственности по статье об угрозе расправой.

Ранее сообщалось, что водителя из Подмосковья, протащившего полицейского на машине, задержали и взяли под стражу.

    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Выручка известной спорами за патенты «Аксельфарм» обрушилась

    Все новости
