Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:14, 6 апреля 2026Экономика

В Московский регион вернулись заморозки

Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Легкие заморозки вернулись в Московский регион. Об этом в своем Telegram-канале рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Накануне, в частности, подморозило в Истре — там столбики термометров достигли отметки минус 1,6 градуса. В Талдоме и Солнечногорске температура опустилась до минус 1,2 градуса, в Серпухове — до минус 0,9 градуса. В Волоколамске похолодало до минус 0,6 градуса, в Клину — до минус 0,5 градуса. В Михайловском столбики термометров спустились до минус 0,4 градуса, в Можайске и Наро-Фоминске температуру зафиксировали на отметке минус 0,2 градуса. Заморозки наблюдались лишь под утро.

При этом Москву заморозки пока обходят. В самой столице по ночам температура все еще держится выше нулевой отметки: на опорной метеостанции ВДНХ зарегистрировали плюс 1,4 градуса, на Балчуге — плюс 3, в Бутово — плюс 0,5 градуса, в Строгино — плюс 1,1 градуса, в Тушино — плюс 0,4 градуса. Заморозки, по прогнозам синоптика, достигнут мегаполиса к концу рабочей недели. В эти дни в Москве может похолодать до минус 5 градусов.

В четверг и пятницу, 9-10 апреля, москвичи могут застать даже метель. Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду температура по ощущениям будет достигать 8 градусов мороза. В ночь на пятницу возможен ледяной дождь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok