05:00, 6 апреля 2026

Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

Марина Совина
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Политолог Семен Уралов в интервью журналисту Александру Шелесту (признан Минюстом РФ иностранным агентом) объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией. По его словам, тем самым получится расширить географию ударов по объектам на ее территории.

Он отметил, что западные страны в украинском конфликте делают ставку на истощение экономических возможностей России и пытается атаковать руками Киева экономические активы.

«Ставка в этой войне сменилась, никто из западных заказчиков уже не делает ставку на быструю победу, контрнаступ какой-нибудь. Ставка сделана на длинную войну по нанесению максимального ущерба России», — выразил мнение Уралов.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют Ленинградскую область, пролетая через страны Прибалтики. По его словам, дроны летят через территорию Эстонии и Латвии, а где-то траектория захватывает и Литву.

